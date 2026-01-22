¡Jaguares, guacamayas y tigres! Rescatan fauna exótica tras cateo en Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató y reubicó a varios ejemplares de fauna silvestre, tras un cateo realizado el pasado 11 de enero en un inmueble de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro.
Durante el operativo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, fueron asegurados dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo, un mapache y dos cachorros de tigre de bengala. Las acciones se realizaron como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos relacionados con la posesión ilegal de especies protegidas.
Las aves fueron canalizadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), donde reciben atención médico-veterinaria especializada. El personal de Profepa verificó los sistemas de marcaje en los ejemplares, sin identificar dispositivos visibles en la mayoría.
Posteriormente, los dos jaguares fueron reubicados con apoyo del mismo PIMVS, mediante protocolos veterinarios que incluyeron contención química, toma de muestras y revisión de identificación. Uno de los felinos tenía microchip, mientras que el otro no contaba con marcaje visible.
En cuanto a los dos cachorros de tigre de bengala, estos permanecen bajo resguardo en el inmueble asegurado, en espera de ser canalizados a un sitio con condiciones adecuadas, mientras se determina su situación legal.
SHA