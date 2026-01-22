¡Jaguares, guacamayas y tigres! Rescatan fauna exótica tras cateo en Querétaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató y reubicó a varios ejemplares de fauna silvestre, tras un cateo realizado el pasado 11 de enero en un inmueble de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro.

Durante el operativo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, fueron asegurados dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo, un mapache y dos cachorros de tigre de bengala. Las acciones se realizaron como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos relacionados con la posesión ilegal de especies protegidas.