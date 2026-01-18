Jaguar aparece en zona arqueológica de Tulum; cámaras de CONANP lo captan en plena madrugada [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un jaguar (Panthera onca) fue captado por una cámara trampa a tan solo 200 metros de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo. El avistamiento fue compartido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como parte de sus labores de monitoreo en el Parque Nacional Tulum.

El video fue tomado el pasado 11 de enero durante la madrugada, gracias al trabajo del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Comunitario, que mantiene una red de cámaras trampa en la zona para registrar la presencia de fauna silvestre.

El jaguar es una especie emblemática de la región y se encuentra en peligro de extinción tanto en México como a nivel mundial. Su presencia en un área natural protegida tan cercana a un punto de alta afluencia turística es un indicador positivo de salud ecológica, ya que estos felinos requieren grandes extensiones de hábitat conectadas para sobrevivir.

Según la CONANP, la presencia del jaguar es resultado de las estrategias de conservación y ordenamiento ambiental implementadas en el Área Natural Protegida de Tulum.

“Su presencia refleja el resultado de las acciones de ordenamiento de actividades, así como conservación del patrimonio natural”, señaló la institución en redes sociales.

El video ha generado interés entre especialistas y ciudadanía, al evidenciar que, pese a la presión urbana y turística, este depredador continúa habitando la región.