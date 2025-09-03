¿Jabón o tamal? El ‘TamalZote’ conquista la Roma con sabor y nostalgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una barra de jabón sobre el plato resultó ser una deliciosa sorpresa. Se trata del TamalZote, una creación 100% comestible que combina el ingenio mexicano con la nostalgia del clásico jabón rosa que ha estado presente por generaciones en los hogares del país.

Esta singular propuesta está causando furor en redes sociales y entre los curiosos que visitan el Parque Ramón López Velarde, en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde se vende exclusivamente los fines de semana. El TamalZote no solo destaca por su apariencia, que imita con detalle al famoso jabón Zote, sino por su sabor: se ofrece en tres versiones tradicionales —verde, mole y de dulce—, envuelto en una capa de chocolate teñido que simula la textura y color del icónico producto de lavandería.

Detrás de esta joya culinaria está TernuFood, un proyecto conocido por transformar platillos típicos en auténticas obras de arte kawaii. Su creadora, popular en redes como @ternufood, ha viralizado propuestas como mini sopes, paletas en forma de perritos y ahora este tamal que parece recién salido del lavadero.