Jóvenes exigen aguinaldo libre de ISR: ¡ni un peso menos!

Mientras miles de trabajadores claman por un ingreso más justo, diputados y senadores recibirán este diciembre prestaciones que superan los $140 mil y $328 mil pesos, respectivamente. Y lo más polémico: el ISR de esos aguinaldos será cubierto con recursos públicos, lo que significa que sus ingresos navideños llegarán limpios de impuestos.

De acuerdo con información oficial, cada diputado federal recibirá un aguinaldo de $140 mil pesos, y la Cámara de Diputados pagará al SAT una “cobertura” de ISR equivalente a $64,587 por legislador. El costo total para el erario será de $32 millones 293 mil pesos.

Según la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo mínimo para trabajadores formales es equivalente a 15 días de salario, lo que en muchos casos no supera los $6 mil pesos. Frente a esto, los promotores de la campaña exigen al Congreso que actúe con congruencia y apruebe una reforma fiscal que elimine el ISR a esta prestación anual.

¿Es justo que los trabajadores paguen ISR sobre su aguinaldo, mientras los legisladores reciben el suyo libre de impuestos?