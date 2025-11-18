Jóvenes Construyendo el Futuro se suma al Mundial 2026; registro será en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció la incorporación de cinco mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a las labores de logística y hospitalidad durante el Mundial FIFA 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la atención a visitantes nacionales e internacionales.

Durante tres meses, los jóvenes seleccionados participarán en actividades turísticas, culturales, deportivas y comunitarias en distintas sedes del torneo. Estas tareas buscan mejorar la experiencia de los visitantes, al tiempo que los becarios desarrollan habilidades clave en atención al público, promoción cultural y organización de eventos.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, informó que el registro para esta convocatoria abrirá en abril de 2026 a través del sitio oficial del programa y canales alternos que se darán a conocer en su momento. La participación se considera parte de los preparativos sociales rumbo al evento deportivo más importante del mundo.