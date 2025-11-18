Jóvenes Construyendo el Futuro se suma al Mundial 2026; registro será en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México anunció la incorporación de cinco mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a las labores de logística y hospitalidad durante el Mundial FIFA 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la atención a visitantes nacionales e internacionales.
Durante tres meses, los jóvenes seleccionados participarán en actividades turísticas, culturales, deportivas y comunitarias en distintas sedes del torneo. Estas tareas buscan mejorar la experiencia de los visitantes, al tiempo que los becarios desarrollan habilidades clave en atención al público, promoción cultural y organización de eventos.
El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, informó que el registro para esta convocatoria abrirá en abril de 2026 a través del sitio oficial del programa y canales alternos que se darán a conocer en su momento. La participación se considera parte de los preparativos sociales rumbo al evento deportivo más importante del mundo.
Cada joven recibirá una beca mensual de 8,480 pesos —equivalente al salario mínimo vigente— además de seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este apoyo económico les permitirá capacitarse mientras contribuyen directamente en la organización del torneo.
Entre las tareas que desempeñarán los becarios destacan la recepción de turistas, la difusión de actividades culturales, la promoción de la convivencia social y la implementación de dinámicas deportivas comunitarias. Las instituciones públicas vinculadas al Mundial serán las responsables de asignar estas labores conforme a las necesidades locales.
Una vez concluido el periodo especial de tres meses, los participantes podrán continuar en el programa hasta completar los 12 meses reglamentarios de capacitación. El Gobierno federal reafirmó que esta medida busca no sólo impulsar la inclusión laboral juvenil, sino también proyectar una imagen hospitalaria y organizada de México ante el mundo.
