Jóvenes chocan con pluma de estacionamiento al intentar huir sin pagar

Estado de México (MiMorelia.com).- Un grupo de jóvenes por presuntamente no querer pagar el estacionamiento, chocaron con una pluma para luego ser atrapados por el personal de seguridad de la plaza comercial localizada en el Estado de México.

Por medio de las redes sociales difundieron el video rescatado de las cámaras de seguridad del estacionamiento de la Plaza Satélite, donde se muestra a los jóvenes dentro el automóvil esperando que el carro de enfrente ingrese su boleto para que la pluma se levante y aprovechar el momento para salir.

Pero el conductor no logró su hazaña y terminó chocando contra la pluma del estacionamiento, pero esto no los detuvo e intentaron huir pese a la obstrucción, pero no contaban con que uno de los empleados de seguridad se encontraba ahí y ante el hecho, lanzó un objeto metálico frente al auto para evitar que huyeran.