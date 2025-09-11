Iztapalapa: víctimas aumentan a 6 fallecidos y 23 heridos en estado crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, aumentó a seis personas fallecidas, confirmaron autoridades capitalinas este jueves.

De acuerdo con Myriam Urzúa en una entrevista para N+, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, de los 90 lesionados registrados, 23 permanecen en estado crítico, con quemaduras que afectan entre el 50% y el 70% de la superficie corporal.

La funcionaria detalló que algunos pacientes presentan daños aún más graves, con más del 70% del cuerpo quemado, mientras que otras personas están en condición delicada, con afectaciones menores al 50%.

“En todos los casos se está atendiendo con los servicios de salud disponibles para brindar la mejor atención posible”, puntualizó Urzúa en entrevista con Despierta N+.

Urzúa adelantó que el Gobierno de la Ciudad solicitará una mesa de trabajo para revisar la normatividad relacionada con la circulación de pipas y el manejo de combustibles, con el fin de reforzar la seguridad de la población y el patrimonio en la capital.