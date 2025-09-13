Iztapalapa cancela verbenas patrias tras tragedia en Puente de La Concordia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En muestra de respeto hacia las víctimas del colapso en el Puente de La Concordia, la alcaldía Iztapalapa anunció la suspensión de todas las verbenas populares programadas para el próximo 15 de septiembre, aunque sí mantendrá la ceremonia cívica del Grito de Independencia, que se realizará de forma austera y solemne.
La decisión fue confirmada por la alcaldesa Aleida Alavez, quien explicó que la medida se tomó “por respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares”, luego del accidente ocurrido recientemente en la zona.
“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, expresó la funcionaria.
De acuerdo con la autoridad local, se cancelaron tanto el evento musical previsto en la explanada principal como otras seis verbenas en distintos puntos de la demarcación.
No obstante, el Grito de Independencia se llevará a cabo en un formato cívico, sin festejos populares ni espectáculo musical, como forma de rendir homenaje a las fiestas patrias sin ignorar el duelo colectivo que vive la comunidad.
Como parte de los actos conmemorativos, se realizará el izamiento de la bandera monumental en la intersección de Periférico Oriente y Calzada Ermita Iztapalapa, a las 10:00 horas del 15 de septiembre. El lábaro patrio, que pesa más de 240 kilogramos, será izado como símbolo de unidad y fortaleza frente a la adversidad.
“Agradezco a la comunidad de Iztapalapa por su solidaridad tras la tragedia ocurrida en días recientes, pues el pueblo iztapalapense ha demostrado, una vez más, su fuerza, empatía y solidaridad”, concluyó Alavez.
