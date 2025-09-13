Iztapalapa cancela verbenas patrias tras tragedia en Puente de La Concordia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En muestra de respeto hacia las víctimas del colapso en el Puente de La Concordia, la alcaldía Iztapalapa anunció la suspensión de todas las verbenas populares programadas para el próximo 15 de septiembre, aunque sí mantendrá la ceremonia cívica del Grito de Independencia, que se realizará de forma austera y solemne.

La decisión fue confirmada por la alcaldesa Aleida Alavez, quien explicó que la medida se tomó “por respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares”, luego del accidente ocurrido recientemente en la zona.

“Este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con la autoridad local, se cancelaron tanto el evento musical previsto en la explanada principal como otras seis verbenas en distintos puntos de la demarcación.