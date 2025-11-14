ISSSTE reabre unidad médica en Álamo tras inundaciones; Martí Batres supervisa avances

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, se reunió este viernes con derechohabientes en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Álamo”, en Veracruz, como parte de los recorridos para supervisar el apoyo brindado tras las intensas lluvias extraordinarias que afectaron a la comunidad a principios de octubre.
“Estoy en Álamo Temapache, Veracruz, una de las poblaciones más afectadas por las torrenciales lluvias en esta temporada. Aquí, la Unidad de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx quedó cubierta por una inundación de dos metros de altura. Sin embargo, ya fue limpiada y pintada y está en proceso la llegada del nuevo mobiliario y equipo. Ya abrió nuevamente sus puertas para dar atención médica a la derechohabiencia”, publicó en sus redes sociales.
Durante el encuentro con personal de la salud, trabajadores en activo y personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, anunció que la unidad recibirá nuevamente recursos de La Clínica es Nuestra a inicios del próximo año, con el fin de atender todos los daños ocasionados por la emergencia.
Acompañado por el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, Martí Batres subrayó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el organismo ha brindado atención a la población en general, a quienes refrendó el respaldo institucional.
“El ISSSTE es una gran institución de salud, de seguridad social y va a estar apoyando a la población, tanto a nuestros derechohabientes como a los no derechohabientes aquí en Álamo, todo el tiempo que sea necesario después de esta emergencia”, dijo.
Señaló que, en el norte de Veracruz, el Instituto ha otorgado 30 mil consultas médicas y suministrado 200 mil medicamentos, con el apoyo de mil 738 brigadistas. Asimismo, ha aplicado 20 mil vacunas de influenza, tétanos, COVID-19, neumococo y Virus del Papiloma Humano (VPH); este viernes se administraron 907 dosis.
Añadió que, para apoyar a jubilados y trabajadores en activo afectados por la contingencia, la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la entidad instaló la Unidad de Préstamos de Emergencia para facilitar la tramitación de este servicio.
Finalmente, la directora de la UMF “Álamo”, Susana Pinzón Alvarado, agradeció el apoyo brindado por el ISSSTE a nivel central para restablecer el servicio.
En el evento, el director general del ISSSTE encabezó la entrega de 115 credenciales de vigencia permanente de derechos, un beneficio para las personas jubiladas y pensionadas que ya no tendrán que renovar este documento cada dos años.
Posteriormente, personal de SuperISSSTE entregó a la población asistente artículos de primera necesidad, como productos de limpieza, papel higiénico, alimentos enlatados, agua embotellada, arroz y frijol.
mrh