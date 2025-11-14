ISSSTE reabre unidad médica en Álamo tras inundaciones; Martí Batres supervisa avances

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, se reunió este viernes con derechohabientes en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Álamo”, en Veracruz, como parte de los recorridos para supervisar el apoyo brindado tras las intensas lluvias extraordinarias que afectaron a la comunidad a principios de octubre.

“Estoy en Álamo Temapache, Veracruz, una de las poblaciones más afectadas por las torrenciales lluvias en esta temporada. Aquí, la Unidad de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx quedó cubierta por una inundación de dos metros de altura. Sin embargo, ya fue limpiada y pintada y está en proceso la llegada del nuevo mobiliario y equipo. Ya abrió nuevamente sus puertas para dar atención médica a la derechohabiencia”, publicó en sus redes sociales.

Durante el encuentro con personal de la salud, trabajadores en activo y personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, anunció que la unidad recibirá nuevamente recursos de La Clínica es Nuestra a inicios del próximo año, con el fin de atender todos los daños ocasionados por la emergencia.