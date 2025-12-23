ISSSTE habilita tres primeros consultorios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Martí Batres

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que además del primer Consultorio inaugurado en Tarímbaro, durante el pasado fin de semana se habilitaron el segundo en Zamora y el tercero en Jacona, Michoacán, para fortalecer la atención primaria de salud como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Con ello, cumplimos el compromiso de tener listos los tres primeros consultorios ISSSTE en Michoacán, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; serán 33, se van a seguir instalando, construyendo a lo largo del primer trimestre de 2026”, destacó.

En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres agradeció el apoyo de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal y a su homóloga a nivel estatal que colaboraron para poder proporcionar al instituto estos primeros espacios municipales.

“Con esto vamos a ampliar la capacidad territorial del ISSSTE, a complementar el primer nivel de atención y a atender también el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que ha impulsado la Presidenta Claudia Sheinbaum en las tareas que le tocan al ISSSTE”, indicó.