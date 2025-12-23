ISSSTE habilita tres primeros consultorios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Martí Batres

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que además del primer Consultorio inaugurado en Tarímbaro, durante el pasado fin de semana se habilitaron el segundo en Zamora y el tercero en Jacona, Michoacán, para fortalecer la atención primaria de salud como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
“Con ello, cumplimos el compromiso de tener listos los tres primeros consultorios ISSSTE en Michoacán, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; serán 33, se van a seguir instalando, construyendo a lo largo del primer trimestre de 2026”, destacó.
En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres agradeció el apoyo de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal y a su homóloga a nivel estatal que colaboraron para poder proporcionar al instituto estos primeros espacios municipales.
“Con esto vamos a ampliar la capacidad territorial del ISSSTE, a complementar el primer nivel de atención y a atender también el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que ha impulsado la Presidenta Claudia Sheinbaum en las tareas que le tocan al ISSSTE”, indicó.
Añadió que los tres consultorios cuentan con médico o médica y personal de enfermería, así como con medicamentos del cuadro básico. Cada uno contó con una inversión de 300 mil pesos destinados a nuevo equipamiento, mobiliario e instrumentos médicos esenciales para dar una atención digna y de calidad a las y los derechohabientes.
En un espacio de 52 metros cuadrados (m²), el Consultorio del ISSSTE en Tarímbaro se terminó de habilitar el sábado 13 de diciembre y comenzó a dar consultas el lunes
15. El segundo, ubicado en Zamora, cuenta con un área de 34 m² de superficie, mientras que el de Jacona tiene 59 m². Todos cuentan con una sala de espera y un espacio completo de consulta que incluye área de entrevista y de exploración.
Finalmente, el director del ISSSTE adelantó que este martes 23 de diciembre concluirán los trabajos de demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, donde se construirá una nueva unidad médica.
