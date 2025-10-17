ISSSTE desmiente pago en tres partes del aguinaldo para pensionados y jubilados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió la información que circula en algunos portales y redes sociales respecto a que el aguinaldo 2025 para personas jubiladas y pensionadas se pagará en tres partes a partir del 31 de octubre.

A través de una tarjeta informativa, el ISSSTE informó que dicha versión es falsa y que ese tipo de publicaciones solo generan incertidumbre entre la población pensionaria.

“El pago de la gratificación anual se encuentra regulado por el decreto que emite el Ejecutivo Federal cada año, mismo que aún no ha sido publicado”, puntualizó el instituto.

Además, se estima que, como en años anteriores, el pago se realice en dos exhibiciones, aunque esta información está sujeta a lo que determine oficialmente el Gobierno Federal.