Iron Maiden regresa a México y pide cero celulares en el show

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! La emblemática banda de heavy metal Iron Maiden celebrará sus 50 años de carrera con una presentación explosiva en México como parte de su gira mundial Run For Your Lives World Tour, el próximo 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Con una producción completamente renovada y pensada para estadios al aire libre, los fans podrán disfrutar de un setlist cargado de clásicos, incluyendo temas icónicos como:
🎸 Hallowed Be Thy Name
⚔️ The Trooper
🔥 Run to the Hills
👹 The Number of the Beast
⏳ 2 Minutes to Midnight
⚓ Rime of the Ancient Mariner
… y muchas más que no han sonado en vivo desde hace más de 20 años.
Preventa Fan Club: Lunes 27 de octubre
Preventa Banamex: Miércoles 30 de octubre, 2:00 p.m.
Venta general: Jueves 31 de octubre, 2:00 p.m. en ticketmaster.com.mx y posteriormente en taquillas del recinto
Esta presentación será la octava vez que Iron Maiden pisa el escenario del Estadio GNP Seguros, recinto galardonado como el mejor del mundo por Pollstar. Con capacidad para 65 mil personas, la experiencia incluirá por primera vez en México la Trooper VIP Experience, con acceso a comida, bebida, zona de mercancía exclusiva y artículos conmemorativos.
El equipo de Iron Maiden pidió a los asistentes vivir el espectáculo plenamente, sin grabar con celulares:
“Si alguien cerca de ti está filmando todo, pídele educadamente que guarde su teléfono donde no da el sol.”
Este show marca 34 años desde la primera vez que Iron Maiden se presentó en México. Será, sin duda, una noche épica que reunirá generaciones de fans.
SHA