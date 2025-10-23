Iron Maiden regresa a México y pide cero celulares en el show

Un concierto para recordar

Esta presentación será la octava vez que Iron Maiden pisa el escenario del Estadio GNP Seguros, recinto galardonado como el mejor del mundo por Pollstar. Con capacidad para 65 mil personas, la experiencia incluirá por primera vez en México la Trooper VIP Experience, con acceso a comida, bebida, zona de mercancía exclusiva y artículos conmemorativos.

📵 Disfruta “en vivo” y no a través de tu celular

El equipo de Iron Maiden pidió a los asistentes vivir el espectáculo plenamente, sin grabar con celulares:

“Si alguien cerca de ti está filmando todo, pídele educadamente que guarde su teléfono donde no da el sol.”

🔥 50 años de historia... y contando

Este show marca 34 años desde la primera vez que Iron Maiden se presentó en México. Será, sin duda, una noche épica que reunirá generaciones de fans.

SHA