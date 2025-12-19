¿Invierno en Michoacán? Todas las playas son aptas; 6 no cumplen en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las playas de Michoacán se encuentran aptas para uso recreativo durante las vacaciones de invierno 2025, de acuerdo con los resultados del Monitoreo Prevacacional Invierno 2025 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realizado en coordinación con autoridades estatales y la Semarnat.

A nivel nacional, el informe revela una mejora en la calidad del agua de mar, ya que 283 de las 289 playas monitoreadas en México, equivalentes al 98 por ciento, cumplen con los criterios microbiológicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

🌊 Michoacán: playas aptas para uso recreativo

En el estado, todas las playas evaluadas resultaron aptas, al registrar niveles de enterococos por debajo del límite máximo permitido. Las muestras se tomaron entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre en playas de mayor afluencia turística.

Las playas aptas en Michoacán se localizan en los municipios de:

Aquila: Nexpa, Maruata, El Faro de Bucerías, Las Brisas y San Juan de Alima

Coahuayana: Boca de Apiza

Lázaro Cárdenas: Jardín/Eréndira, Azul, Las Peñas, Chuquiapan, La Soledad y Caleta de Campos

🚫 ¿Cuáles son las playas no aptas en México?

De acuerdo con Cofepris, solo seis playas del país fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo, lo que representa apenas el 2 por ciento del total nacional. Estas se localizan en:

Baja California: Playa Tijuana (Tijuana)

Jalisco: Playa Mismaloya

Sonora: El Veneno/Miramar y San Francisco

Tamaulipas: Barra del Tordo

Veracruz: Playa José Martí

Las autoridades señalaron que factores como descargas de aguas residuales, escurrimientos pluviales, drenajes deficientes y alta afluencia de bañistas influyen en la calidad del agua.

🧪 ¿Cómo se realiza el monitoreo?

El estudio se basó en 2 mil 233 análisis de laboratorio realizados en 289 playas de 17 estados costeros, evaluando la presencia de enterococos fecales, indicador utilizado internacionalmente para medir contaminación del agua de mar.

⚠️ Recomendaciones para vacacionistas

Cofepris exhortó a la población a:

Consultar el estado actualizado de las playas en la app “Playas MX”

Mantener limpias las zonas costeras

Reportar cualquier anomalía a los Comités de Playas

🏖️ Con este panorama, Michoacán se consolida como un destino seguro para disfrutar del mar en estas vacaciones, en contraste con el reducido número de playas que aún requieren acciones de saneamiento en el país.

