Investigan homicidio de ‘El Papayita’ tras presión social y de Sheinbaum

La carpeta de investigación permanece abierta y, según confirmó Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna, el caso ya se encuentra en el área de homicidios. “Se están recabando mayores datos de prueba, incluyendo entrevistas con compañeros del fallecido y personal administrativo, así como la revisión de videos del lugar”, señaló.

La indignación social se ha hecho notar. El pasado 21 de septiembre, familiares y amigos de la víctima —conocido como “El Papayita”— realizaron una manifestación en la carretera Torreón-San Pedro. El contingente partió del Ejido La Concha y bloqueó el acceso a un supermercado en la Colonia Senderos.

Eugenia, sobrina del fallecido, declaró que la protesta tuvo como objetivo exigir una investigación clara y sin encubrimientos: “Queremos que se sepa la verdad y que haya justicia para mi tío”.

agm