Investigan a Fátima Bosch por presunta difamación en Tailandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La controversia entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y el delegado tailandés Nawat Itsaragrisil, tomó un giro legal luego de que autoridades de Tailandia confirmaran que la reina mexicana se encuentra oficialmente bajo investigación por presunta difamación.
La información fue dada a conocer por la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, según reportó el medio nacional Milenio. La policía detalló que el proceso legal, iniciado por Itsaragrisil el pasado 12 de noviembre, continúa en curso mientras se recopilan pruebas.
De acuerdo con documentos que circularon en redes sociales, el presidente de Miss Grand International acusa a Bosch de haber distorsionado sus declaraciones al afirmar públicamente que fue llamada “dumbhead” (cabeza hueca), lo cual, según su versión, es falso. En lugar de eso, él asegura haber dicho: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, te perjudicarás”.
Los archivos filtrados también apuntan que Bosch habría hecho declaraciones falsas ante medios y que, pese a conocer la versión del delegado, no ofreció disculpas, repitiendo su acusación en entrevistas posteriores a su coronación.
La policía tailandesa informó que ya recibió un primer paquete de pruebas y que, debido a que la Miss Universo reside fuera del país y se encuentra en una gira internacional, el caso será remitido a la Fiscalía General. Hasta el momento, no han logrado establecer contacto directo con Bosch.
Por su parte, la organización Miss Grand International indicó que llevará la demanda "hasta las últimas consecuencias", respaldando totalmente a Nawat Itsaragrisil.
mrh