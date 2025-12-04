Investigan a Fátima Bosch por presunta difamación en Tailandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La controversia entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y el delegado tailandés Nawat Itsaragrisil, tomó un giro legal luego de que autoridades de Tailandia confirmaran que la reina mexicana se encuentra oficialmente bajo investigación por presunta difamación.

La información fue dada a conocer por la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, según reportó el medio nacional Milenio. La policía detalló que el proceso legal, iniciado por Itsaragrisil el pasado 12 de noviembre, continúa en curso mientras se recopilan pruebas.

De acuerdo con documentos que circularon en redes sociales, el presidente de Miss Grand International acusa a Bosch de haber distorsionado sus declaraciones al afirmar públicamente que fue llamada “dumbhead” (cabeza hueca), lo cual, según su versión, es falso. En lugar de eso, él asegura haber dicho: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, te perjudicarás”.