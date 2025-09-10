Investiga FGR muerte de capitán de Marina durante práctica en Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la muerte del capitán de la Secretaría de Marina (Semar), Adrián Omar “N”, ocurrida durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) y, hasta ahora, se perfila como un accidente.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria pidió respeto por la víctima y por los familiares, al tiempo que aclaró que será el Gabinete de Seguridad el que dé mayores detalles una vez que se concluya la investigación.
“Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacerla por respeto a la víctima”, dijo Sheinbaum.
La presidenta también reaccionó con molestia ante la forma en que un reportero cuestionó el caso, rechazando la insinuación de que existiera una “casualidad” entre este y otros hechos recientes.
“No te voy a contestar, y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación”, respondió con firmeza.
Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó el deceso del capitán Adrián Omar “N” a través de su cuenta oficial en X, indicando que el fallecimiento ocurrió durante un ejercicio de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.
“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos […] y respalda a sus seres queridos conforme a la ley”, se lee en la publicación oficial.
