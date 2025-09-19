Inversión histórica de 10 mil 790 mdp en carreteras y 60 mil viviendas para Guerrero: Sheinbaum

Además, la construcción de la torre tres del Instituto Estatal de Cancerología, que quedará lista en 2026; la unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo, así como la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital del ISSSTE en Iguala.

Se trata, dijo, de una inversión histórica para Guerrero en esta materia.

En educación, habrá dos planteles más de preparatoria y una sede de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente para ayudar al pueblo de Guerrero.

“Cuando se llega al gobierno es el momento más importante donde uno no puede olvidar de dónde viene, porque si no, se le olvida a dónde va. Y nosotros venimos de un gran movimiento que se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México.”