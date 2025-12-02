Invade carril exclusivo de Macrobús y sufre aparatosa caída en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video captó un accidente de un motociclista en Guadalajara al invadir el carril exclusivo para autobuses.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la motocicleta circula de manera indebida por el carril del Macrobús. Al intentar esquivar los delimitadores físicos que separan esta vía del resto del tráfico general, pierde el control y cae estrepitosamente contra el asfalto.