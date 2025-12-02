México

Invade carril exclusivo de Macrobús y sufre aparatosa caída en Guadalajara

El motociclista invadió un carril exclusivo para transporte público
Una cámara captó el impacto exacto del accidente
Rodrigo Peña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video captó un accidente de un motociclista en Guadalajara al invadir el carril exclusivo para autobuses.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la motocicleta circula de manera indebida por el carril del Macrobús. Al intentar esquivar los delimitadores físicos que separan esta vía del resto del tráfico general, pierde el control y cae estrepitosamente contra el asfalto.

El reglamento de tránsito en Guadalajara prohíbe de forma tajante la circulación de vehículos no autorizados en este tipo de vialidades, precisamente por el riesgo que representa para todos los actores viales.

