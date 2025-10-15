Inundaciones en México dejan casi 3 mil casas y 17 mil autos dañados; pérdidas superan los 550 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las recientes lluvias e inundaciones registradas en cinco estados del país ya dejaron un saldo devastador: más de 20 mil siniestros reportados, casi tres mil viviendas afectadas y más de 17 mil vehículos dañados, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Durante una conferencia virtual, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, detalló que los primeros reportes ya suman más de 550 millones de pesos en pérdidas materiales, aunque la cifra podría aumentar en los próximos días.
“Hasta la mañana del 15 de octubre, en una etapa de atención inicial, tenemos alrededor de mil 200 siniestros reportados, con una valoración cercana a los primeros 550 millones de pesos. Es una cifra muy preliminar”, explicó.
Los estados más impactados por las inundaciones son Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se concentran la mayoría de los daños.
De los 20 mil 528 siniestros contabilizados hasta ahora, 17 mil 552 corresponden a automóviles y 2 mil 976 a bienes inmuebles, incluyendo viviendas, oficinas, edificios públicos y propiedades aseguradas.
Rosas advirtió que el acceso limitado a algunas zonas ha dificultado el levantamiento de reportes, por lo que las cifras podrían crecer significativamente en los próximos días.
“Hay lugares donde aún no es posible ingresar para documentar los daños. Esperamos que los números evolucionen conforme avance la evaluación de campo”, indicó.
La titular de la AMIS hizo un llamado a las personas y familias afectadas para que reporten sus daños a la brevedad ante sus aseguradoras, y aclaró que las coberturas no se ven afectadas si las autoridades remueven escombros o vehículos como parte de las labores de limpieza y rescate.
“Si se necesita mover un vehículo que obstruye la vía o si las autoridades limpian un inmueble, eso no afecta el derecho a reclamar el seguro. Lo importante es levantar el reporte con su aseguradora lo antes posible”, puntualizó.
mrh