Intocable dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

La Ciudad de México será uno de los puntos más destacados del tour. Intocable regresará el 16 de mayo a la Plaza de Toros México, recinto que en 2022 reactivó su agenda de conciertos precisamente con la banda texana. Además, el grupo confirmó su participación estelar en el Zócalo capitalino el próximo 15 de septiembre, durante la celebración del Grito de Independencia.

Pocos artistas suelen anunciar con tanta anticipación su presencia en un evento masivo y gratuito cuando mantienen fechas con boletaje activo en la misma ciudad; sin embargo, Intocable ha demostrado a lo largo de su carrera que romper esquemas también forma parte de su identidad, así como desafiar estereotipos sociales a través de su música.

Originarios de Zapata, Texas, muy cerca de Hidalgo, ciudad donde concluirán el ‘Cultura Tour’ el 28 de noviembre, la agrupación marcó un antes y un después en la música norteña al fusionar culturas sin perder el respeto por las raíces del género, abriendo camino a un sonido más fresco que hoy retoman nuevas generaciones como Grupo Frontera.

Con objetos personales exhibidos en el Museo del Grammy, múltiples premios de la industria y un lugar consolidado en la historia de la música latina, Ricky Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Félix Salinas, Alejandro Gulmar y Jhonny Lee Rosas han construido una carrera sólida. A ello se suma su labor altruista, ya que Intocable ha donado más de un millón de dólares a instituciones como el Hospital St. Jude, donde apoyan de forma constante a niños con cáncer, una faceta poco difundida pero profundamente significativa de su legado.

