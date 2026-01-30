Intocable dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo Intocable se declara listo para arrancar su esperado ‘Cultura Tour 2026’, una gira que comenzará el próximo 14 de febrero en el Peacock Theater de Los Ángeles y que se extenderá durante nueve meses por México y Estados Unidos, con un total de 23 fechas confirmadas.
A través del anuncio oficial de su gira, la icónica agrupación de música norteño-tejana explicó que este calendario más reducido responde a una decisión personal de sus integrantes, quienes, tras más de tres décadas de trayectoria, han optado por llevar su carrera con mayor equilibrio, sin que ello signifique una menor conexión con su público.
Los intérpretes de éxitos como “Fuerte No Soy”, “Y todo para qué” y “Enséñame a Olvidarte” visitarán ciudades clave como Chicago, Ontario, El Paso, Houston, Anaheim y San Antonio, además de importantes plazas mexicanas como Querétaro, Puebla, Guadalajara, Mexicali, Tijuana y Monterrey, ciudad donde tendrán dos presentaciones especiales: una el 11 de abril en el festival Nortex y otra el 7 de noviembre en el Estadio Banorte.
La Ciudad de México será uno de los puntos más destacados del tour. Intocable regresará el 16 de mayo a la Plaza de Toros México, recinto que en 2022 reactivó su agenda de conciertos precisamente con la banda texana. Además, el grupo confirmó su participación estelar en el Zócalo capitalino el próximo 15 de septiembre, durante la celebración del Grito de Independencia.
Pocos artistas suelen anunciar con tanta anticipación su presencia en un evento masivo y gratuito cuando mantienen fechas con boletaje activo en la misma ciudad; sin embargo, Intocable ha demostrado a lo largo de su carrera que romper esquemas también forma parte de su identidad, así como desafiar estereotipos sociales a través de su música.
Originarios de Zapata, Texas, muy cerca de Hidalgo, ciudad donde concluirán el ‘Cultura Tour’ el 28 de noviembre, la agrupación marcó un antes y un después en la música norteña al fusionar culturas sin perder el respeto por las raíces del género, abriendo camino a un sonido más fresco que hoy retoman nuevas generaciones como Grupo Frontera.
Con objetos personales exhibidos en el Museo del Grammy, múltiples premios de la industria y un lugar consolidado en la historia de la música latina, Ricky Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Félix Salinas, Alejandro Gulmar y Jhonny Lee Rosas han construido una carrera sólida. A ello se suma su labor altruista, ya que Intocable ha donado más de un millón de dólares a instituciones como el Hospital St. Jude, donde apoyan de forma constante a niños con cáncer, una faceta poco difundida pero profundamente significativa de su legado.
