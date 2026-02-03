México

¿Intervendrá México entre EU y Cuba? Esto dijo Sheinbaum

¿Intervendrá México entre EU y Cuba? Esto dijo Sheinbaum
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su disposición para que nuestro país funja como mediador, siempre y cuando ambas naciones lo soliciten.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que esta posible intervención no obedece a intereses personales, sino al papel histórico de México en la diplomacia internacional.

“México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto, en muchos momentos de su historia, y este no es la excepción. No es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana”
puntualizó

La mandataria resaltó que esta postura está fundamentada en la Doctrina Estrada, pilar de la política exterior mexicana desde 1930. Dicha doctrina, formulada por el entonces canciller Genaro Estrada, establece la no intervención, el respeto a la soberanía de los pueblos y la autodeterminación.

“En la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesta a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución de conflictos”
concluyó Sheinbaum
Te puede interesar:
Sheinbaum confía en cerrar revisión del T-MEC antes de 2026
¿Intervendrá México entre EU y Cuba? Esto dijo Sheinbaum

RPO

Sheinbaum
Doctrina Estrada

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com