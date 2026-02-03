¿Intervendrá México entre EU y Cuba? Esto dijo Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su disposición para que nuestro país funja como mediador, siempre y cuando ambas naciones lo soliciten.
Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que esta posible intervención no obedece a intereses personales, sino al papel histórico de México en la diplomacia internacional.
La mandataria resaltó que esta postura está fundamentada en la Doctrina Estrada, pilar de la política exterior mexicana desde 1930. Dicha doctrina, formulada por el entonces canciller Genaro Estrada, establece la no intervención, el respeto a la soberanía de los pueblos y la autodeterminación.
RPO