¿Intervendrá México entre EU y Cuba? Esto dijo Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su disposición para que nuestro país funja como mediador, siempre y cuando ambas naciones lo soliciten.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que esta posible intervención no obedece a intereses personales, sino al papel histórico de México en la diplomacia internacional.