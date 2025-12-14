¿Internet ilimitado? Profeco advierte: no todo lo que prometen las telefónicas es real

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ni cobertura total ni internet ilimitado: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre la publicidad engañosa que utilizan algunas empresas de telecomunicaciones para atraer a personas consumidoras.

A través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, Profeco identificó prácticas comunes que distorsionan la realidad de los servicios contratados. Entre ellas, se encuentra la emisión de información falsa, como prometer “internet ilimitado a máxima velocidad en todo el país”, cuando en realidad existen restricciones.

Además, la publicidad puede ser tendenciosa, al usar frases como: “Nuestra red es la más confiable, prueba de ello es que millones de personas nos eligen”; o parcial, al omitir datos importantes, como en el caso de “llama gratis a cualquier número nacional”, sin aclarar condiciones.

También son comunes las exageraciones, por ejemplo: “El internet más rápido del mundo”; o la creación de falsas expectativas con mensajes como: “Obtén un teléfono de última generación sin pagar nada”.

En cuanto a la imprecisión, Profeco señala frases como “cobertura total”, que no reflejan la realidad del servicio en distintas regiones del país.

Como parte de su labor, Profeco ofrece el servicio gratuito de diagnóstico publicitario copy advice, dirigido a empresas que buscan evitar sanciones por publicidad engañosa. Además, invita a las personas consumidoras a reportar anuncios sospechosos al correo: procypubli@profeco.gob.mx .

BCT