Intentó saltarse la fila y desató pelea; nace «Lady Pavo»

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un supermercado de la zona de Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una discusión por un pavo escaló hasta convertirse en una pelea que ya circula en redes sociales bajo el nombre de «Lady Pavo».

El altercado ocurrió en el área de refrigerados de Walmart Tepeyac, cuando una mujer intentó adelantarse en la fila para adquirir el producto, presuntamente ofreciendo dinero en efectivo a otros clientes.