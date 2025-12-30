México

Intentó saltarse la fila y desató pelea; nace «Lady Pavo»

El conflicto ocurrió en el área de refrigerados de un Walmart en Tepeyac
Testigos aseguran que la mujer intentó “saltarse” la fila ofreciendo dinero
Testigos aseguran que la mujer intentó “saltarse” la fila ofreciendo dineroESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un supermercado de la zona de Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una discusión por un pavo escaló hasta convertirse en una pelea que ya circula en redes sociales bajo el nombre de «Lady Pavo».

El altercado ocurrió en el área de refrigerados de Walmart Tepeyac, cuando una mujer intentó adelantarse en la fila para adquirir el producto, presuntamente ofreciendo dinero en efectivo a otros clientes.

Los compradores señalaron que la mujer, descrita como rubia y vestida con una chamarra morada, perdió la calma luego de que otros clientes se negaran a cederle su lugar. La tensión aumentó rápidamente y derivó en un enfrentamiento físico que fue grabado por varios testigos.

Ante la riña, personal de seguridad del establecimiento intervino para controlar la situación y proteger a los clientes.

Te puede interesar:
Volcó tráiler con Suavitel en Querétaro y habitantes aprovecharon para llevarse la carga [VIDEO]
Testigos aseguran que la mujer intentó “saltarse” la fila ofreciendo dinero

RPO

lady pavo
pelea en supermercado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com