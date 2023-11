Intensifica Issste prevención de diabetes con campaña “¿Ya prevIssste? ¡Ya la hiciste!”

El estrés, explicó el nutriólogo, puede influir como detonante. “Cuando dicen ‘es que me dio un susto y me dio diabetes’, tiene que ver con que los niveles altos de estrés provocan acidez metabólica en el organismo y eso hace que el cortisol se eleve, lo que provoca que la cantidad de azúcar en sangre aumente y la insulina no pueda suministrar más energía a la célula, provocando hiperglucemia”.

Otro hábito nocivo son los ayunos prolongados. Hay quien cree que dejando de comer por horas van a bajar de peso; por el contrario, lo poco que come se almacena como grasa y, a más obesidad, más resistencia a la insulina, explicó.