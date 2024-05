“Intenciones y Resultados”, nuevo libro de Aquiles Córdova Morán, presentado por Editorial Esténtor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante cientos de asistentes en el “Club de Periodistas de México” en la capital del país, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista dio a conocer a través de Editorial Esténtor su nueva obra titulada “Intenciones y resultados”, misma que contiene una contundente crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de discursos, conferencias y pláticas que abarcan del año 2019 a 2022. Sin embargo, dijo, no se trata de algo personal en contra del presidente ni se tiene la intención de favorecer a los contrincantes políticos de éste; “tiene intenciones electorales, pero no de votar por un partido u otro, sino para advertir al pueblo de México que elija a quien elija no va a resolver sus problemas. Hay que aprovechar la sensibilización y el interés del pueblo para decirles que el verdadero problema es el sistema económico capitalista”.

El líder del antorchismo mencionó que no hay actualmente ningún partido político con un programa de gobierno coherente en que el pueblo y sus necesidades ocupen el centro de atención; sin embargo, ninguno de estos es el enemigo de Antorcha, “nuestra preocupación es el pueblo de México y sus casi 100 millones de pobres, de acuerdo a cifras serias. Nuestra lucha es contra la pobreza, ese es nuestro enemigo. No tiene sentido plantear los problemas que existen en el modo de producción capitalista como culpa personal depositada en una o un grupo de personas. Si la miseria y la explotación ocurren es culpa del sistema capitalista que produce y los fomenta”.

Dijo que este sistema basado en la explotación de los más necesitados, a los cuales se les arrebata el fruto de su trabajo para alimentar complejos militares, guerra y caprichos de la nación imperialista que reina en el mundo, Estados Unidos, se encuentra ya agotado y en descomposición. “Mientras así esté organizada la sociedad, la desigualdad y la pobreza seguirán en todo el mundo.” Para ese problema, recalcó, se necesita un coloso que es el pueblo que tiene que educarse y organizarse. “Se trata de hacer un mundo mejor no como clase dominante, sino como especie, para que todos vivamos bien. El imperialismo ya no tiene nada que darle a los pueblos”.

Mencionó que esta descomposición está llevando al mundo a ver a otras naciones que buscan un nuevo mundo multipolar como Rusia o China, sin embargo, no podemos esperar de brazos cruzados a que ellos cambien de raíz el problema de México. “Depende de nosotros, por eso este libro y por eso el llamado. Aún en un mundo multipolar, un país que no se ponga a trabajar y que no esté dirigido por verdaderos líderes populares que quieran el progreso de las masas, seguirá empobrecido y a merced de los poderosos. Lo que pase en México y su futuro es nuestra responsabilidad. Por eso, como antorchista asumo mi responsabilidad”, finalizó.

Por su parte, el doctor en economía, Abel Pérez Zamorano, catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), dijo que esta obra es una prueba irrefutable de la vigencia del análisis materialista-dialéctico, el cual se basa en adaptarse a lo que la realidad nos está diciendo, por lo que indicó, Córdova Morán sigue siendo un gran estudioso y destacado luchador social consecuente con ello; recogiendo el pulso de lo que la gente realmente piensa y siente y para ellos es que escribe: “no quiere convencer a López Obrador, quien no quiere ni puede ya que sus propios intereses de clase no le permiten escuchar razones. Él quiere que lo escuche el pueblo, porque en última instancia, la solución verdadera a los problemas es el pueblo”.

El evento también contó con la participación del vocero nacional del antorchismo, Homero Aguirre Enríquez, quien recordó que varios de los materiales incluidos en el libro responden a ataques o críticas por parte del presidente en contra de los antorchistas. Más de 130 menciones con repercusión nacional e internacional que tenían el propósito de desacreditar a las organizaciones sociales, eliminar a las asociaciones, periodistas o cualquier voz crítica. “Esta obra no tiene respuestas viscerales, descalificaciones u ofensas a manera de respuesta; son argumentos reales que no solo demuestran la inocencia de los oprimidos, sino que además nos da una visión amplia de México y el mundo, donde se demuestra que el diagnóstico de López Obrador en cuanto a la pobreza y desigualdad era correcto, pero la medicina recetada era equivocada. El problema no era, ni sigue siendo, la corrupción”.

Libia Carvajal, directora de Editorial Esténtor, reconoció el trabajo de Córdova Morán, quien consecuente con la teoría y la práctica lleva más de 50 años organizando y luchando por el pueblo de México, además de destacar esta obra como continuación del libro presentado en 2023 “De la esperanza a la decepción”, que contenía los análisis del líder antorchista del año 2000 al 2018, que se vienen a confirmar con el posterior triunfo y administración de Andrés Manuel López Obrador: “se deja claro que AMLO es un hombre con ínfulas de curandero social que cree que él solo sin el apoyo del pueblo va a transformar a México, la realidad nos ha demostrado que no busca un cambio de raíz”, concluyó.