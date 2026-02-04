Instagram presenta caída; usuarios no pueden publicar contenido

Los registros de incidencias muestran un incremento repentino de reportes, principalmente relacionados con el funcionamiento del sitio web y la aplicación, lo que provocó que el servicio quedara prácticamente inoperante durante varios minutos.

Ante la situación, usuarios en redes sociales señalaron que el problema no estaba relacionado con sus dispositivos ni con su conexión a internet, sino con una interrupción generalizada del servicio.

Hasta el momento, Meta, empresa propietaria de Instagram, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el origen de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

