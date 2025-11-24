Inscríbete gratis: estos cursos en línea promueven igualdad y prevención de violencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres pone a disposición de la ciudadanía la plataforma Punto Género, con una oferta de cursos gratuitos en línea sobre igualdad, comunicación incluyente y prevención de violencias.
Esta iniciativa forma parte de los 16 Días de Activismo y busca fortalecer la formación en perspectiva de género tanto en instituciones públicas como entre la población en general.
La plataforma ofrece distintos contenidos educativos según el perfil del participante:
Para público en general:
Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres para el cambio cultural
Comunicación incluyente y sin sexismo
Masculinidades. Modelos para transformar
Vida sin violencia
Los cursos están disponibles de forma abierta, gratuita y en línea a través del sitio: http://puntogenero.mujeres.gob.mx/capacitate.html
BCT