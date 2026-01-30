INPI condena apropiación cultural de tradición oaxaqueña y se cancela evento ecuestre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en representación del Gobierno de México, condenó de manera enérgica el uso y aprovechamiento indebido del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca, tras la difusión de un espectáculo privado que utilizaba el nombre y elementos simbólicos de la Guelaguetza.
A través de un comunicado oficial, el instituto señaló que la Guelaguetza constituye el encuentro cultural más importante de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca, donde se comparten expresiones artísticas y espirituales como una ofrenda comunitaria, no como un producto comercial.
El INPI recordó que la palabra “guelaguetza” proviene de una práctica ancestral del pueblo zapoteco, vinculada al trabajo comunal, la ayuda mutua y la vida ritual y agrícola, con especial relevancia en celebraciones familiares y comunitarias, particularmente en los tradicionales Lunes del Cerro que se realizan cada mes de julio en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Asimismo, subrayó que la Constitución mexicana y las leyes federales reconocen y protegen el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su propiedad intelectual colectiva, por lo que advirtió que existen mecanismos legales y sanciones ante su uso indebido.
Posteriormente, el Centro Cultural Ecuestre Domecq informó la cancelación del evento “Homenaje Guelaguetza Ecuestre”, al señalar que respeta las tradiciones oaxaqueñas y que mantiene disposición al diálogo con las autoridades culturales correspondientes.
En su propio comunicado, la organización reconoció que un error de redacción en su publicidad pudo generar confusión y reiteró que su intención era rendir homenaje a la riqueza cultural de Oaxaca, por lo que agradeció la comprensión del público.
