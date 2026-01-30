INPI condena apropiación cultural de tradición oaxaqueña y se cancela evento ecuestre

El INPI recordó que la palabra “guelaguetza” proviene de una práctica ancestral del pueblo zapoteco, vinculada al trabajo comunal, la ayuda mutua y la vida ritual y agrícola, con especial relevancia en celebraciones familiares y comunitarias, particularmente en los tradicionales Lunes del Cerro que se realizan cada mes de julio en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Asimismo, subrayó que la Constitución mexicana y las leyes federales reconocen y protegen el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su propiedad intelectual colectiva, por lo que advirtió que existen mecanismos legales y sanciones ante su uso indebido.

Posteriormente, el Centro Cultural Ecuestre Domecq informó la cancelación del evento “Homenaje Guelaguetza Ecuestre”, al señalar que respeta las tradiciones oaxaqueñas y que mantiene disposición al diálogo con las autoridades culturales correspondientes.

En su propio comunicado, la organización reconoció que un error de redacción en su publicidad pudo generar confusión y reiteró que su intención era rendir homenaje a la riqueza cultural de Oaxaca, por lo que agradeció la comprensión del público.