Iniciará este lunes censo por afectaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, SLP y Querétaro

Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, Sheinbaum explicó que servidores de la nación y brigadas de la Secretaría de Bienestar recorrerán las zonas urbanas y rurales para registrar daños, identificar necesidades urgentes y entregar apoyos directos a la población damnificada.

“La Secretaría de Bienestar, en todos los lugares afectados, va a iniciar el censo casa por casa y se les va a apoyar a todos. A nadie se le va a dejar desamparado. Vamos a seguir trabajando y a seguir informando”, afirmó la mandataria en un mensaje difundido en redes sociales.

En el caso específico de Poza Rica y Álamo, municipios veracruzanos con fuertes afectaciones, los trabajos de limpieza y recuperación se intensificarán a partir de este lunes, informó la presidenta.

Acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Sheinbaum detalló que se han establecido puentes aéreos para la entrega de víveres, agua potable y el traslado de personas. También se trabaja coordinadamente con las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Defensa, Marina, y con empresas privadas para rehabilitar caminos y restablecer los servicios básicos lo más pronto posible.

“El mensaje a la población: sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, no se va a discriminar a nadie, se van a desarrollar los censos y se entregarán los apoyos necesarios”, subrayó Sheinbaum.

rmr