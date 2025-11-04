Inicia Profepa operativo para evitar plagas en árboles navideños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir la entrada de plagas que puedan afectar los bosques mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha el “Operativo de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad” correspondiente a la temporada 2025.

Este operativo se desarrollará desde este 4 de noviembre al 5 de diciembre, principalmente en las aduanas fronterizas del norte del país, como Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, Reynosa, entre otras, desde donde llegan árboles provenientes de Estados Unidos.

La Profepa realiza inspecciones visuales, toma de muestras y análisis de laboratorio para asegurar que los árboles no vengan acompañados de insectos u organismos que puedan causar daño a los ecosistemas locales. Si se detecta alguna plaga, los árboles serán retenidos o regresados a su país de origen.