Inicia Profepa operativo para evitar plagas en árboles navideños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir la entrada de plagas que puedan afectar los bosques mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha el “Operativo de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad” correspondiente a la temporada 2025.
Este operativo se desarrollará desde este 4 de noviembre al 5 de diciembre, principalmente en las aduanas fronterizas del norte del país, como Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, Reynosa, entre otras, desde donde llegan árboles provenientes de Estados Unidos.
La Profepa realiza inspecciones visuales, toma de muestras y análisis de laboratorio para asegurar que los árboles no vengan acompañados de insectos u organismos que puedan causar daño a los ecosistemas locales. Si se detecta alguna plaga, los árboles serán retenidos o regresados a su país de origen.
El programa se lleva a cabo en cumplimiento de la NOM-013-SEMARNAT-2020, que regula la entrada de árboles naturales de los géneros Pinus, Abies y la especie Pseudotsuga menziesii, típicos en esta temporada.
En la edición pasada, la Profepa inspeccionó más de 567 mil árboles navideños, y para este año se espera una cifra similar. La Dirección General de Verificación Ambiental en Puertos y Fronteras coordina el operativo, con apoyo de la Secretaría de Economía.
México es uno de los países con mayor diversidad de pinos en el mundo, por lo que evitar el ingreso de plagas forestales es clave para proteger no solo al medio ambiente, sino también la economía de sectores como la silvicultura y la agricultura.
