Inicia liquidación de CIBanco; IPAB garantiza pagos a ahorradores desde el 13 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que este viernes 10 de octubre inició el proceso formal de liquidación de CIBanco, Institución de Banca Múltiple, luego de que le fuera revocada la licencia para operar en México por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.

A partir del próximo 13 de octubre de 2025, el IPAB comenzará el pago de los depósitos asegurados a los clientes del banco, quienes podrán consultar y realizar su trámite en el sitio oficial:

www.gob.mx/ipab

Los depósitos en CIBanco están protegidos por el IPAB hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, lo que equivale a 3,424,262.40 pesos mexicanos, con corte al 10 de octubre de 2025.

Esta cobertura aplica solo a productos considerados como depósitos asegurados y excluye a ciertos perfiles, como:

Accionistas del banco

Miembros del consejo de administración

Altos funcionarios y gerentes generales

Apoderados con facultades administrativas

Estas personas deberán reclamar directamente ante la institución en liquidación.

El IPAB habilitó diversas páginas para orientar a clientes, personas con créditos, inversionistas y el público interesado: