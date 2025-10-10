Inicia liquidación de CIBanco; IPAB garantiza pagos a ahorradores desde el 13 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que este viernes 10 de octubre inició el proceso formal de liquidación de CIBanco, Institución de Banca Múltiple, luego de que le fuera revocada la licencia para operar en México por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.
A partir del próximo 13 de octubre de 2025, el IPAB comenzará el pago de los depósitos asegurados a los clientes del banco, quienes podrán consultar y realizar su trámite en el sitio oficial:
www.gob.mx/ipab
Los depósitos en CIBanco están protegidos por el IPAB hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, lo que equivale a 3,424,262.40 pesos mexicanos, con corte al 10 de octubre de 2025.
Esta cobertura aplica solo a productos considerados como depósitos asegurados y excluye a ciertos perfiles, como:
Accionistas del banco
Miembros del consejo de administración
Altos funcionarios y gerentes generales
Apoderados con facultades administrativas
Estas personas deberán reclamar directamente ante la institución en liquidación.
El IPAB habilitó diversas páginas para orientar a clientes, personas con créditos, inversionistas y el público interesado:
Portal de pagos del IPAB: CIBanco
Información para personas con depósitos y créditos
Contacto y aclaraciones: CIBanco
Marco legal y condiciones de uso
Aviso sobre defraudadores
La decisión de liquidar a CIBanco se produjo tras una serie de señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a la institución con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel del Golfo y el tráfico de opioides, como el fentanilo.
En julio de este año, la CNBV y la Secretaría de Hacienda iniciaron una intervención preventiva sobre CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, derivando en la suspensión de operaciones internacionales, cancelación de fondos y otras restricciones.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que “no hay pruebas concluyentes” contra las instituciones mexicanas señaladas y que “todo está transcurriendo de manera normal”. Añadió que incluso se contempla levantar las intervenciones administrativas en los próximos días.
El IPAB reiteró que los depósitos asegurados están garantizados, e invitó a la población a informarse únicamente por medios oficiales, para evitar caer en fraudes o gestores falsos que puedan ofrecer trámites indebidos.
