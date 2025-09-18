Inicia construcción del Tren Querétaro-Irapuato; generará 10 mil empleos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), dio el banderazo de salida —a través de un enlace hasta Apaseo el Grande, Guanajuato— a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato, el cual beneficiará a más de 2 millones de personas y generará cerca de 10 mil empleos: mil 518 directos y 8 mil 255 indirectos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México recuperó los trenes de pasajeros: primero, con la construcción de mil 500 kilómetros (km) en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya y el Interoceánico; y en el segundo piso, con más de 3 mil km con las rutas México-Nuevo Laredo, México-Nogales y México-Pachuca.

“Hay que recordar que es con la Cuarta Transformación que se recuperan, renacen, reviven los trenes de pasajeros. No hay que olvidar que México, durante decenas de años, construyó vías para trenes de pasajeros y en unos cuantos años el neoliberalismo acabó con ellos. Zedillo fue quien privatizó los trenes de carga y de pasajeros. La idea es ‘que iban a renacer los trenes de pasajeros’. Se quedaron los trenes de carga concesionados principalmente a dos empresas y los trenes de pasajeros desaparecieron”, destacó en la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”.