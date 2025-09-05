México

Informa Batres inicio de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Guelatao, Oaxaca

Las obras contarán con una inversión de más de 10 millones de pesos, y se llevarán a cabo en un terreno de 539.38 metros cuadrados (m²), con una superficie de ampliación de 207.17 m²