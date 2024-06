Infonavit mantiene calificaciones otorgadas por Fitch y S&P en su nivel más alto

Lo anterior, confirma desde el punto de vista de estas agencias, que la solidez financiera del Infonavit le permite hacer frente a sus compromisos financieros.

Cabe señalar que el Infonavit no está obligado regulatoriamente a someterse a la evaluación anual de las agencias calificadoras internacionales, debido a que no es un emisor de deuda y no presenta obligaciones de deuda emitida de su balance ni compromisos con inversionistas. No obstante, la actual administración ha mantenido la práctica prudencial de someterse a este tipo de evaluaciones, con el propósito de brindar transparencia en el manejo de los recursos administrados.