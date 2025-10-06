Infonavit facilita acceso a vivienda: estos son los nuevos requisitos

El anuncio fue realizado por Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, durante la conferencia matutina del Gobierno Federal. La medida forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible.

Los nuevos requisitos para solicitar un crédito Infonavit son los siguientes:

Tener un empleo formal.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos .

No contar con una vivienda propia.

Tener al menos seis meses de cotización continua.

Con la nueva disposición, basta con seis meses trabajando formalmente para iniciar el trámite. Esta modificación representa una reducción del 50% en el tiempo de espera y elimina el puntaje como barrera.

Quienes cumplan los nuevos requisitos pueden ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit para realizar su precalificación. Ahí se evaluarán aspectos como:

Edad.

Saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Tipo de trabajador.

Octavio Romero destacó que los cambios beneficiarán principalmente a los jóvenes que antes no podían reunir el puntaje necesario para acceder al crédito.

“Los puntos se habían convertido en un obstáculo para miles de familias mexicanas. Ahora queremos facilitar el acceso a quienes más lo necesitan”, aseguró.