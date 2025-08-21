Infonavit cambia reglas: más fácil obtener crédito de vivienda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un giro significativo a su política de otorgamiento de créditos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció este mes la implementación del modelo T100, que permitirá acceder a un crédito desde los 100 puntos, eliminando la antigua barrera de los 1,080 puntos requeridos.

Este nuevo esquema forma parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, dirigido principalmente a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, un sector que en Michoacán representa una porción considerable de la clase trabajadora, según datos del Inegi.

Con el modelo T100, se eliminan barreras que antes frenaban el acceso a la vivienda, como los periodos de desempleo o las cotizaciones irregulares, que dificultaban alcanzar los puntos necesarios bajo el sistema anterior.