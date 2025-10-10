Influencer mexicano mata a su novia con ayuda de su esposa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un crimen estremeció al Estado de México: Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como “Wero Bisnero”, fue detenido tras ser acusado del feminicidio de Renata, una joven madre a quien habría atacado dentro de su propio departamento en el fraccionamiento Loma Antigua, en Atizapán de Zaragoza.

Según los primeros reportes, Sandoval irrumpió en el domicilio de la víctima y la agredió con un arma punzocortante mientras dormía junto a su hija pequeña. Pese a sus heridas, Renata alcanzó a cargar a su hija e intentó pedir ayuda, pero se desplomó en el pasillo del edificio.

Los guardias de seguridad fueron alertados por los gritos. Al llegar al lugar, hallaron a Sandoval aún con el arma en la mano. Pese a los esfuerzos, nada pudo hacerse por salvar la vida de Renata.