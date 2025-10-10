Influencer mexicano mata a su novia con ayuda de su esposa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un crimen estremeció al Estado de México: Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como “Wero Bisnero”, fue detenido tras ser acusado del feminicidio de Renata, una joven madre a quien habría atacado dentro de su propio departamento en el fraccionamiento Loma Antigua, en Atizapán de Zaragoza.
Según los primeros reportes, Sandoval irrumpió en el domicilio de la víctima y la agredió con un arma punzocortante mientras dormía junto a su hija pequeña. Pese a sus heridas, Renata alcanzó a cargar a su hija e intentó pedir ayuda, pero se desplomó en el pasillo del edificio.
Los guardias de seguridad fueron alertados por los gritos. Al llegar al lugar, hallaron a Sandoval aún con el arma en la mano. Pese a los esfuerzos, nada pudo hacerse por salvar la vida de Renata.
Rodolfo Sandoval, de 35 años, un creador de contenido dedicado a dar consejos financieros y de emprendimiento. En sus perfiles, acumulaba más de 42 mil seguidores en TikTok y 12 mil en Facebook, donde se presentaba como “coach de finanzas” y especialista en big data.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Sandoval fue arrestado junto con su esposa, Ana Paulina “N”, quien presuntamente intentó eliminar evidencias del crimen al quemar prendas ensangrentadas en el horno de su cocina.
El escenario del crimen mostraba signos de violencia: vidrios rotos, huellas de sangre y rastros que confirmaron la presencia de la hija de la víctima. Tras el ataque, Sandoval habría intentado huir en una camioneta blanca, chocando contra la pluma de la caseta de seguridad antes de ser interceptado a pie.
Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado a Rodolfo “N” por el delito de feminicidio, cuya pena podría alcanzar los 70 años de prisión. Ana Paulina “N” permanece bajo investigación por su posible complicidad.
