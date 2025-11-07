Inflación en México se desacelera a 3.57% en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inflación en México dio un respiro en octubre al desacelerarse a una tasa anual de 3.57%, luego de tres meses consecutivos de incrementos, según reportó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación mensual de 0.36%, ubicándose dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% ±1 punto porcentual. Aunque el dato estuvo ligeramente por encima de lo esperado —un sondeo de Reuters anticipaba 3.56%—, representa una señal de moderación que podría influir en la decisión del banco central en su próxima reunión de política monetaria en diciembre.

El respiro inflacionario provino principalmente de una menor presión en los productos agropecuarios, mientras que los servicios —como salud, transporte y entretenimiento— continúan al alza y representan el mayor reto para el control de precios.

La inflación subyacente —que excluye productos de alta volatilidad— se ubicó en 4.28% anual. Dentro de este indicador, los servicios encarecieron 4.44% y las mercancías 4.12%, lo que revela una presión persistente en rubros esenciales para las familias.