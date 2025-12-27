Inflación en México baja a 3.72% en la primera quincena de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inflación en México disminuyó a 3.72% anual durante la primera quincena de diciembre de 2025, lo que representa el nivel más bajo registrado en todo el año, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este comportamiento marca una desaceleración importante en los precios generales de bienes y servicios, lo que podría significar un alivio para el bolsillo de las familias mexicanas durante la temporada decembrina.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este resultado es reflejo de las políticas públicas enfocadas en proteger el poder adquisitivo de la población, en especial en productos de consumo básico.
Una inflación de 3.72% significa que, en promedio, los precios aumentaron en ese porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien el alza de precios no desaparece, se mantiene dentro del rango considerado como saludable por el Banco de México, que tiene una meta del 3% ± 1 punto porcentual.
Este dato podría reflejarse en la estabilidad de precios de alimentos, transporte, servicios y productos de temporada.
BCT