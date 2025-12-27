Inflación en México baja a 3.72% en la primera quincena de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inflación en México disminuyó a 3.72% anual durante la primera quincena de diciembre de 2025, lo que representa el nivel más bajo registrado en todo el año, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este comportamiento marca una desaceleración importante en los precios generales de bienes y servicios, lo que podría significar un alivio para el bolsillo de las familias mexicanas durante la temporada decembrina.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este resultado es reflejo de las políticas públicas enfocadas en proteger el poder adquisitivo de la población, en especial en productos de consumo básico.