Inegi podría tocar tu puerta desde este lunes para la EIC 2025: checa cómo reconocer a su personal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este lunes 6 de octubre y hasta el 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevará a cabo la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025) en todo el país, incluido Michoacán. El propósito es obtener información actualizada sobre la población y las condiciones de las viviendas, a mitad del periodo entre los censos de 2020 y 2030.

En esta ocasión, más de 44 mil entrevistadores y entrevistadoras recorrerán aproximadamente 7 millones de viviendas a nivel nacional, aplicando cuestionarios mediante entrevistas cara a cara, por internet o vía telefónica.

¿Cómo identificar a un encuestador del Inegi?

Para evitar fraudes o confusiones, es importante saber que el personal autorizado del Inegi porta:

  • Credencial oficial con:

    • Fotografía a color

    • Nombre completo

    • Holograma de seguridad

    • Logotipo institucional

    • Código QR para verificación

  • Uniforme institucional que incluye:

    • Chaleco, sombrero y mochila con el logotipo del INEGI.

En caso de dudas, la ciudadanía puede verificar la identidad del personal de tres maneras:

  1. Llamar al número gratuito: 📞 800 111 46 34

  2. Escanear el código QR en la credencial

  3. Ingresar al portal: https://intercensal2025.mx/identifica

¿Qué información se recolectará?

El cuestionario incluye temas como:

  • Número de residentes, edades y sexo

  • Servicios y condiciones de la vivienda

  • Ingresos distintos al trabajo

  • Discapacidad, migración, etnicidad

  • Acceso a salud, educación y alimentación

  • Uso de tecnología y movilidad cotidiana

La información será encriptada automáticamente al finalizar la entrevista y se usará únicamente con fines estadísticos, garantizando la confidencialidad.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Los resultados estarán disponibles en septiembre de 2026, a través de tabulados, aplicaciones informáticas y bases de microdatos en el sitio oficial del Inegi: www.inegi.org.mx.

El Inegi hace un llamado a las y los michoacanos para que colaboren con las y los encuestadores y contribuyan a generar datos que permitan mejorar políticas públicas en salud, vivienda, movilidad y otros rubros prioritarios.

