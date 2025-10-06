Inegi podría tocar tu puerta desde este lunes para la EIC 2025: checa cómo reconocer a su personal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este lunes 6 de octubre y hasta el 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevará a cabo la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025) en todo el país, incluido Michoacán. El propósito es obtener información actualizada sobre la población y las condiciones de las viviendas, a mitad del periodo entre los censos de 2020 y 2030.
En esta ocasión, más de 44 mil entrevistadores y entrevistadoras recorrerán aproximadamente 7 millones de viviendas a nivel nacional, aplicando cuestionarios mediante entrevistas cara a cara, por internet o vía telefónica.
Para evitar fraudes o confusiones, es importante saber que el personal autorizado del Inegi porta:
Credencial oficial con:
Fotografía a color
Nombre completo
Holograma de seguridad
Logotipo institucional
Código QR para verificación
Uniforme institucional que incluye:
Chaleco, sombrero y mochila con el logotipo del INEGI.
En caso de dudas, la ciudadanía puede verificar la identidad del personal de tres maneras:
Llamar al número gratuito: 📞 800 111 46 34
Escanear el código QR en la credencial
Ingresar al portal: https://intercensal2025.mx/identifica
El cuestionario incluye temas como:
Número de residentes, edades y sexo
Servicios y condiciones de la vivienda
Ingresos distintos al trabajo
Discapacidad, migración, etnicidad
Acceso a salud, educación y alimentación
Uso de tecnología y movilidad cotidiana
La información será encriptada automáticamente al finalizar la entrevista y se usará únicamente con fines estadísticos, garantizando la confidencialidad.
Los resultados estarán disponibles en septiembre de 2026, a través de tabulados, aplicaciones informáticas y bases de microdatos en el sitio oficial del Inegi: www.inegi.org.mx.
El Inegi hace un llamado a las y los michoacanos para que colaboren con las y los encuestadores y contribuyan a generar datos que permitan mejorar políticas públicas en salud, vivienda, movilidad y otros rubros prioritarios.
