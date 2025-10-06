Inegi podría tocar tu puerta desde este lunes para la EIC 2025: checa cómo reconocer a su personal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este lunes 6 de octubre y hasta el 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevará a cabo la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025) en todo el país, incluido Michoacán. El propósito es obtener información actualizada sobre la población y las condiciones de las viviendas, a mitad del periodo entre los censos de 2020 y 2030.

En esta ocasión, más de 44 mil entrevistadores y entrevistadoras recorrerán aproximadamente 7 millones de viviendas a nivel nacional, aplicando cuestionarios mediante entrevistas cara a cara, por internet o vía telefónica.