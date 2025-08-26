INEGI: empleo crece en comercio y agricultura, pero sube la informalidad laboral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empleo en México mostró un crecimiento durante el segundo trimestre de 2025, impulsado principalmente por el sector terciario y la agricultura. Sin embargo, también aumentó la población ocupada sin ingresos y sin acceso a servicios de salud, lo que refleja un deterioro en la calidad laboral, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo detalló que el mayor dinamismo provino del sector terciario, con 212 mil 554 trabajadores adicionales. Dentro de este rubro, el comercio aportó 117 mil 561 plazas; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 39 mil 634; y los servicios financieros y profesionales, 28 mil 55.

El sector primario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y caza) añadió 156 mil empleos, mientras que el sector secundario o industrial sumó 32 mil 227 puestos entre abril y junio.