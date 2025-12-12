INE propone multar a PRI y Morena por afiliaciones indebidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) presentará al Consejo General cuatro proyectos de resolución relacionados con afiliaciones indebidas a partidos políticos nacionales, en perjuicio de personas que denunciaron haber sido registradas sin su consentimiento.
En un primer caso, el INE determinó que no se acreditó la infracción, ya que el partido involucrado presentó pruebas que confirmaron el consentimiento de la persona denunciante. En otro asunto, se sobreseyó el procedimiento debido a que la persona afectada presentó un escrito de desistimiento.
Sin embargo, en otros dos procedimientos, la Comisión sí acreditó la infracción por afiliación indebida en contra de dos ciudadanos. En estos casos, los partidos señalados fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, por lo que se propuso aplicar una multa superior a los 120 mil pesos.
El proyecto de sanción fue aprobado por unanimidad de votos en la Comisión, y será turnado al Consejo General del INE, que deberá discutirlo y, en su caso, aprobarlo en sesión.
