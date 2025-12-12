INE propone multar a PRI y Morena por afiliaciones indebidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) presentará al Consejo General cuatro proyectos de resolución relacionados con afiliaciones indebidas a partidos políticos nacionales, en perjuicio de personas que denunciaron haber sido registradas sin su consentimiento.

En un primer caso, el INE determinó que no se acreditó la infracción, ya que el partido involucrado presentó pruebas que confirmaron el consentimiento de la persona denunciante. En otro asunto, se sobreseyó el procedimiento debido a que la persona afectada presentó un escrito de desistimiento.