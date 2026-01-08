INE pide cambio de fecha para elección judicial de 2027; ve riesgo de confusión electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó su desacuerdo con que la elección judicial de 2027 se lleve a cabo el mismo día que las elecciones intermedias y una posible revocación de mandato, al considerar que la simultaneidad de procesos generaría confusión y sobrecarga logística.

El consejero electoral Arturo Castillo declaró ante medios de comunicación que el Consejo General del INE propondrá oficialmente un cambio de fecha para la elección judicial, ya que sus reglas son distintas a las de los procesos legislativos y municipales.

“La elección judicial no puede coincidir con los comicios intermedios de 2027 porque los partidos no deben intervenir en ese proceso”, explicó el consejero.

Castillo subrayó que, a diferencia del proceso judicial, donde la participación partidista está limitada, en las elecciones locales y federales los partidos políticos realizarán campañas y propaganda de manera abierta, lo cual contraviene el carácter imparcial que se espera de la elección de jueces y magistrados.

Además, advirtió que realizar los tres procesos el mismo día supondría un reto logístico considerable para el Instituto, dada la cantidad de cargos a elegir.