INE pide cambio de fecha para elección judicial de 2027; ve riesgo de confusión electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó su desacuerdo con que la elección judicial de 2027 se lleve a cabo el mismo día que las elecciones intermedias y una posible revocación de mandato, al considerar que la simultaneidad de procesos generaría confusión y sobrecarga logística.
El consejero electoral Arturo Castillo declaró ante medios de comunicación que el Consejo General del INE propondrá oficialmente un cambio de fecha para la elección judicial, ya que sus reglas son distintas a las de los procesos legislativos y municipales.
“La elección judicial no puede coincidir con los comicios intermedios de 2027 porque los partidos no deben intervenir en ese proceso”, explicó el consejero.
Castillo subrayó que, a diferencia del proceso judicial, donde la participación partidista está limitada, en las elecciones locales y federales los partidos políticos realizarán campañas y propaganda de manera abierta, lo cual contraviene el carácter imparcial que se espera de la elección de jueces y magistrados.
Además, advirtió que realizar los tres procesos el mismo día supondría un reto logístico considerable para el Instituto, dada la cantidad de cargos a elegir.
De acuerdo con el consejero, las elecciones previstas para 2027 incluyen tanto comicios locales y federales, como una eventual revocación de mandato, cuya integración a la jornada electoral aún está en análisis legislativo.
17 gubernaturas
500 diputaciones federales
31 congresos locales
1,718 ayuntamientos
En tanto, la elección judicial derivada de la reforma al Poder Judicial contempla:
5 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
463 magistraturas de circuito
386 jueces de distrito
El consejero Arturo Castillo mencionó que el tema ya ha sido señalado a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, pero el INE también planteará formalmente la propuesta al Poder Ejecutivo con el objetivo de que se modifique la fecha y se evite una jornada electoral sobrecargada.
mrh