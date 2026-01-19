INE ayuda a identificar a más de 277 mil personas desaparecidas en México

En el documento se establece que, desde el año 2016, el INE ha fortalecido su compromiso en la colaboración de búsquedas de personas desaparecidas o no localizadas, con el método de biometría, mediante la suscripción de 43 convenios de colaboración con entes federales y estatales.

El objetivo de estos convenios es establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para realizar la confronta de información, a efecto de lograr la identificación de personas no localizadas o desconocidas, mediante sus huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados.

Estos convenios permiten retribuir a la sociedad la confianza que deposita en el INE al entregar sus datos para obtener su Credencial para Votar, reconocida ésta como el medio de identificación primordial de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, debido al grado de certeza con el que cuentan los instrumentos electorales.

Durante la última década, el Instituto ha recibido 101 mil 451 solicitudes para la identificación de personas desconocidas (no identificadas), de las que en 36 mil 83 se han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones, lo cual representa el 35.56 %.

Respecto de los trabajos para coadyuvar en la localización de personas desaparecidas, en los que las búsquedas se realizan por medio de datos generales (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento y CURP), para las 441 mil 709 solicitudes recibidas se han obtenido 240 mil 920 respuestas con al menos un registro de identificación, lo que representa el 54.54 % de los casos.

Es necesario precisar que, para la confirmación de la identidad no basta que un perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere la actuación de otras autoridades para localizar a los familiares o conocidos de la persona, a fin de que ésta pueda ser plenamente identificada y se confirme si fue reportada como desaparecida o no localizada.

Estas acciones repercuten directamente en el Padrón Electoral, que tiene 102.39 millones de registros vigentes con 10 huellas dactilares; por lo que se consulta en las búsquedas un universo adicional de 4.62 millones de registros que se han dado de baja por pérdida de vigencia.

En el mismo sentido, considerando que la CURP es un elemento para identificar a la ciudadanía por parte de las comisiones Nacional y estatales de Búsqueda de Personas, al 31 de diciembre de 2025 se cuenta con 102.31 millones de registros con ese dato, lo cual representa el 99.92 % del Padrón Electoral.

Más de cien millones de ciudadanas y ciudadanos tienen su Credencial para Votar

En la misma sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, se informó que la Lista Nominal supera los 100.64 millones de registros, con las respectivas Credenciales para Votar entregadas a la ciudadanía, lo cual representa una cobertura del 98.29 %.

Durante el último trimestre del 2025, según el informe, se desarrolló la Campaña Anual Intensa, del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año pasado, y dio inicio la Campaña de Actualización Permanente, que arrancó el pasado 16 de diciembre y concluirá el 31 de agosto próximo.

En el marco de estas campañas se realizaron más de 5.7 millones de trámites, sumando 16.7 millones en todo el año 2025. Respecto de la credencialización a la ciudadanía, se reportó la entrega de casi cinco millones de Credenciales para Votar en territorio nacional y cerca de 42 mil en el extranjero; además de atenderse trámites para personas no binarias y trans, reafirmando el compromiso del INE con la inclusión.

SHA