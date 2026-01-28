Industria automotriz, clave para el PIB: Sheinbaum se reúne con directivos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Palacio Nacional una reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz, sector que aporta 4.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del país y es clave para el desarrollo económico nacional.

La mandataria informó que, a través de una comisión intersecretarial, el Gobierno de México avanza en la construcción de un plan integral que permita fortalecer a la industria automotriz, impulsar la inversión y consolidar su papel estratégico dentro de la economía mexicana.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la competitividad, la coordinación entre dependencias federales y el diálogo permanente con el sector privado, con el objetivo de mantener a México como uno de los principales productores automotrices a nivel internacional.