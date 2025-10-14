Indigna en redes: jóvenes dan cerveza a perrita callejera en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se difundió un video que ha causado indignación colectiva, en el que se observa a un grupo de jóvenes obligando a una perrita callejera a consumir alcohol mientras viajaban en un automóvil en Ciudad Madera, Chihuahua.
Las imágenes, grabadas y compartidas por los propios involucrados, muestran a dos mujeres y un hombre riendo mientras forzan al animal a beber cerveza. En el video, una de las jóvenes —ubicada en el asiento del copiloto— toma a la perrita por el cuello, le abre el hocico ejerciendo presión y le vierte el alcohol en la boca, en contra de su voluntad.
El animal, claramente desconcertado y asustado, se ve incapaz de resistirse. Uno de los participantes compartió el video en redes con la frase:
“Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”.
La publicación, además de mostrar una falta de empatía, generó fuertes críticas por tratarse de un grave caso de maltrato animal.
Según trascendió en medios locales, las personas involucradas serían estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH). A través de un comunicado oficial, la institución informó que ya se identificó a una de las jóvenes como parte de su comunidad estudiantil y están evaluando las medidas para colaborar en la denuncia correspondiente.
Organizaciones y ciudadanos han solicitado que se aplique la legislación vigente en Chihuahua en materia de protección animal, al considerar que este tipo de actos deben ser sancionados.
BCT