Indigna en redes: jóvenes dan cerveza a perrita callejera en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se difundió un video que ha causado indignación colectiva, en el que se observa a un grupo de jóvenes obligando a una perrita callejera a consumir alcohol mientras viajaban en un automóvil en Ciudad Madera, Chihuahua.

Las imágenes, grabadas y compartidas por los propios involucrados, muestran a dos mujeres y un hombre riendo mientras forzan al animal a beber cerveza. En el video, una de las jóvenes —ubicada en el asiento del copiloto— toma a la perrita por el cuello, le abre el hocico ejerciendo presión y le vierte el alcohol en la boca, en contra de su voluntad.

El animal, claramente desconcertado y asustado, se ve incapaz de resistirse. Uno de los participantes compartió el video en redes con la frase:

“Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”.