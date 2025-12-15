India busca acuerdo comercial con México para evitar nuevos aranceles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente aprobación de aranceles a 11 países con los que México no tiene acuerdos comerciales, el gobierno de India ha iniciado gestiones para reducir su impacto mediante un acuerdo comercial preferencial, según reportó la agencia EFE.

El secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, señaló que estos aranceles podrían afectar exportaciones indias a México por un valor estimado de dos mil millones de dólares, por lo que ya se han sostenido conversaciones con el secretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Aunque aún no se han revelado los detalles del acuerdo propuesto, Agrawal indicó que desde septiembre de 2025 India se ha comprometido a buscar una vía comercial que beneficie a ambas naciones y evite mayores afectaciones al comercio bilateral.

En 2024, India exportó bienes a México por un valor de cinco mil 730 millones de dólares, mientras que las importaciones desde México sumaron tres mil 010 millones de dólares. Entre los principales productos exportados por India están vehículos, autopartes, textiles, metales básicos y motocicletas.