India busca acuerdo comercial con México para evitar nuevos aranceles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la reciente aprobación de aranceles a 11 países con los que México no tiene acuerdos comerciales, el gobierno de India ha iniciado gestiones para reducir su impacto mediante un acuerdo comercial preferencial, según reportó la agencia EFE.
El secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, señaló que estos aranceles podrían afectar exportaciones indias a México por un valor estimado de dos mil millones de dólares, por lo que ya se han sostenido conversaciones con el secretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.
Aunque aún no se han revelado los detalles del acuerdo propuesto, Agrawal indicó que desde septiembre de 2025 India se ha comprometido a buscar una vía comercial que beneficie a ambas naciones y evite mayores afectaciones al comercio bilateral.
En 2024, India exportó bienes a México por un valor de cinco mil 730 millones de dólares, mientras que las importaciones desde México sumaron tres mil 010 millones de dólares. Entre los principales productos exportados por India están vehículos, autopartes, textiles, metales básicos y motocicletas.
Uno de los sectores que podría verse más afectado es el de las motocicletas, particularmente la marca HERO Motos, fabricada en Nueva Delhi. Esta compañía llegó a México en 2021 y ha logrado comercializar más de 100 mil unidades a través de Elektra, siendo una de las marcas con mayor presencia en el segmento económico.
La agencia EFE también destacó que entre los principales exportadores automotrices indios a México se encuentran compañías como Volkswagen y Hyundai, que operan desde plantas en India.
El planteamiento de India se enmarca en un contexto de defensa de sus intereses comerciales, ante medidas arancelarias mexicanas que podrían encarecer considerablemente sus productos en el mercado nacional.
mrh