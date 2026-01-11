Incremento del salario mínimo y programas para el Bienestar ayudaron a combatir la pobreza: Sheinbaum

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La clase media hoy representa gran parte de la población de México, por lo que desde hace 8 años se ha permitido abatir la pobreza con el incremento del salario mínimo y los programas para el Bienestar, destacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al anunciar que se destinan un billón de pesos para los programas para el bienestar, destacó que en Michoacán son varios los apoyos y becas que resaltó como para los adultos mayores, las mujeres entre 60 a 64 años de edad, a los jóvenes en materia de movilidad y Gertrudis Bocanegra, así como los apoyos a las infancias.

Expuso que México salió de los últimos lugares en salario mínimo y hoy se encuentra dentro de los primeros 5 en América Latina, toda vez que el incremento es superior de 3 mil pesos a más de 9 mil pesos en la Cuarta Transformación.

Resaltó que los apoyos van directo al pública través del Banco del Bienestar, por lo que dejó en claro que en Michoacán ni en México se condicionan los programas para el bienestar con el voto, toda vez que es un derecho universal y que está en la Constitución Mexicana.

“El aumento al salario mínimo y los programas para el bienestar permitieron la reducción de la pobreza en el país”, concluyó.

BCT