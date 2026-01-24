Incendio en la Catedral de Puebla: activan protocolos de restauración

De manera inmediata, el Centro INAH Puebla activó los protocolos institucionales correspondientes, con el objetivo de iniciar el proceso de reclamación de la póliza de seguro que permitirá atender los daños ocasionados por el siniestro. Una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y con los recursos del seguro, se procederá a la restauración del bien histórico, conforme a los criterios especializados en conservación del patrimonio cultural.

En un comunicado previo, la Arquidiócesis de Puebla informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando dos personas ingresaron al atrio de la Catedral tras saltar las rejas del lado del Zócalo y posteriormente iniciaron un incendio en una de las puertas del recinto. Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía acudieron al lugar para mitigar el fuego; hasta el momento no se reportan personas detenidas.