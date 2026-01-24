Incendio en la Catedral de Puebla: activan protocolos de restauración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) evalúa los daños ocasionados por el incendio registrado durante la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026 en una de las puertas de la Basílica Catedral de Puebla, inmueble considerado patrimonio histórico y cultural.
A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que, durante la mañana de este sábado, personal técnico especializado del Centro INAH Puebla acudió al sitio para realizar un dictamen de las afectaciones al inmueble histórico.
De manera inmediata, el Centro INAH Puebla activó los protocolos institucionales correspondientes, con el objetivo de iniciar el proceso de reclamación de la póliza de seguro que permitirá atender los daños ocasionados por el siniestro. Una vez que se cuente con el dictamen técnico definitivo y con los recursos del seguro, se procederá a la restauración del bien histórico, conforme a los criterios especializados en conservación del patrimonio cultural.
En un comunicado previo, la Arquidiócesis de Puebla informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando dos personas ingresaron al atrio de la Catedral tras saltar las rejas del lado del Zócalo y posteriormente iniciaron un incendio en una de las puertas del recinto. Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía acudieron al lugar para mitigar el fuego; hasta el momento no se reportan personas detenidas.
La Iglesia Angelopolitana agradeció la pronta intervención de las autoridades y reiteró su llamado a la paz, la reconciliación y el respeto por los espacios que forman parte del patrimonio espiritual, histórico y cultural de la sociedad poblana.
Las autoridades federales señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con instancias estatales, municipales y eclesiásticas, a fin de dar seguimiento puntual al caso y garantizar la atención integral del inmueble afectado.
BCT