Incendio de pipa con combustible cierra autopista México–Puebla en ambos sentidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pipa cargada con 15 mil litros de combustible se incendió la noche de este sábado sobre el kilómetro 48 de la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca, en dirección a Río Frío.

El siniestro obligó a las autoridades a cerrar la circulación en ambos sentidos, provocando una fuerte carga vehicular. Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que no hay un estimado para la reapertura de la vialidad, ya que continúan las labores de control del fuego.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas derivado del incidente

En el lugar trabajan bomberos, personal de Capufe, elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia, quienes intentan sofocar las llamas, enfriar el área y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Desde distintos puntos, testigos han compartido en redes sociales videos y fotografías donde se observa una densa columna de humo negro y una bola de fuego visible a varios kilómetros de distancia.